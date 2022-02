Grand rassemblement contre l’agenda LGBT : Les étudiants de l’Ucad sonnent la mobilisation - adakar.com

La section “And Samm Jikko-yi” de l’UCAD (Université Cheikh Anta Diop de Dakar) se mobilise pour le grand sit-in du dimanche 20 février 2022 à la Place de la Nation pour la sauvegarde de nos valeurs et l’arrêt de l’agenda LGBT au Sénégal.



La section “And Samm Jikko-yi” de l’UCAD (Université Cheikh Anta Diop de Dakar) s’implique activement dans le combat pour la sauvegarde de nos valeurs et l’arrêt de l’agenda LGBT au Sénégal, “managé via des structures Onusiennes comme L’UNESCO et le PGA (parlementarian for global action)”.



Selon Mame Mactar Guèye de l’Ong islamique Jamra, le plan d’action du collectif “And Samm Jikko-yi” se poursuit sur le territoire national, à travers de larges concertations avec divers segments sociaux, particulièrement les autorités religieuses signataires de la proposition de loi portant criminalisation du gordjiguénisme et qui ont été désavoués par une poignée de 09 députés.



Par Antoine Sarr