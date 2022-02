Installation maire de Touba : Les conseils de Cheikh Bassirou Abdou Khadre - adakar.com

Installation maire de Touba : Les conseils de Cheikh Bassirou Abdou Khadre Publié le vendredi 18 fevrier 2022

© Autre presse par DR

Installation maire de Touba : Les conseils de Cheikh Bassirou Abdou Khadre

Le maire réélu de la commune de Touba-Mosquée et ses 99 collègues conseillers municipaux ont été installés par le sous-préfet de Ndame. La cérémonie s’est déroulée en présence de Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre qui a tenu à leur rappeler leur mission.



Présent à la cérémonie, le porte-parole du khalife général des mourides, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a livré un discours à l’assistance sur le comportement du conseiller, rapporte Enqueteplus.



“Le khalife veut que vous redoubliez d’efforts, parce que vous avez une mission exaltante et difficile. Cette fonction n’est point une sinécure, mais il faut la percevoir et la prendre comme un sacerdoce. C’est une responsabilité, pas un privilège. Vous devez mériter cette confiance placée en vos modestes personnes et travailler durement pour que cette mission qui vous est confiée soit couronnée de succès. Vous devez être solidaires. N’écoutez pas certains propos qui, en définitive, ne vous mènent à rien et ne font que vous divertir”, leur a-t-il conseillé.



Revenant sur l’historique de la liste unique de Touba et du choix des conseillers, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre confie : “Serigne Abdoul Ahad choisissait au début comme conseillers devant siéger dans la communauté rurale, tous les représentants des fils des descendants de Serigne Touba et des familles des dignitaires”.

