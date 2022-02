Législatives 2022 – Après sa fulgurante avancée: Où va Gueum Sa Bopp ? - adakar.com

Législatives 2022 – Après sa fulgurante avancée: Où va Gueum Sa Bopp ? Publié le vendredi 18 fevrier 2022 | Senego

© Partis Politiques par DR

Le mouvement “Gueum Sa Bopp“ a investi son candidat

Dakar, le 2 décembre 2018 - Bougane Guèye Dany a été officiellement investi candidat à l`élection présidentielle de 2019 par son mouvement politique “Gueum Sa Bopp“, ce samedi, au Stade Amadou Barry de Guédiawaye. Tweet

Les électeurs sénégalais devront à nouveau retourner aux urnes ce 26 juillet 2022, pour choisir leurs députés, dans des élections législatives. A l’heure actuelle, les grandes interrogations tournent autour de la réorganisation de la scène politique, imposée par les récents résultats des échéances locales de Janvier 2022. Si certains partis politiques, coalitions, partent pour rectifier le tir, d’autres comme « GUEUM SA BOPP » sont en proie de confirmation. La coalition révélée de Bougane Gueune Dany semble prendre une sérieuse option pour faire son entrée dans l’hémicycle.



La force



Avec une Présence dans 366 communes, 25 départements et 6 villes, la grande coalition « Gueum Sa bopp » de Bougane Gueye Dani s’est inéluctablement installée dans l’environnement politique du Sénégal. Prônant une philosophie révolutionnaire et engagée, totalement adoptée par une grande partie de la population, notamment les jeunes. « GUEUM SA BOPP » s’envole par de grandes ailes vers les échéances législatives. Ces prouesses électorales placent aujourd’hui « GUEUM SA BOPP » en bonne position pour les prochaines échéances législatives.



Face à un pouvoir affecté par une usure (ce qui est le cas du pouvoir actuel), la coalition donne cette nouvelle offre qui est très susceptible d’être acceptée. Surtout quand on a un support de communication puissant et efficace.



Le chemin



Le leader Bougane a fait du terrain. Il s’est donné une présence physique et orale et a su enrôlé des leaders de taille comme Bamba Fall et Tamsir Sokhna. Constituant une bonne force d’opposition, à côté de ‘’Yeewi Askan Wii’’. En dehors de ces leaders qui en font désormais une grande coalition politique, avec un poids électoral non négligeable. C’est sans doute, sur un bon appareil politique que va s’appuyer « GUEUM SA BOPP », pour aborder les prochaines élections législatives.



Contrôlant, désormais, 5 communes, gagnées lors des locales 2022. Avec ses 633 conseillers municipaux présents dans tout le territoire national, la coalition « GUEUM SA BOPP » s’appuie déjà sur un électorat sûr. Ceci va Pouvoir lui assurer à nouveau un résultat honorable, pour décrocher plusieurs ‘’chaises’’ à l’assemblée nationale.



Les préparatifs



De tels atouts cumulés avec la proposition d’une politique citoyenne, un investissement sans faille, assurent dès à présent à Bougane Gueye Dany et à la coalition « GUEUM SA BOPP » un ‘’but’’ d’avance sur le ‘’match électoral’’ du 26 JUILLET 2022.