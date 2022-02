Levée des brevets sur les vaccins anti-Covid : la question qui fâche au sommet UE-UA - adakar.com

Levée des brevets sur les vaccins anti-Covid : la question qui fâche au sommet UE-UA
Publié le vendredi 18 fevrier 2022

L’Union africaine a fait de la levée de brevets sur les vaccins anti-Covid une de ses priorités pour pouvoir produire des doses sur le continent. Le sommet UE-UA qui se tient actuellement à Bruxelles pourrait être l’occasion de trouver un compromis. Car jusqu’ici, les Européens se sont réfugiés derrière des mécanismes de coopération économiques déjà existants, mais pas appliqués.



La question de l’accès aux vaccins anti-Covid devrait s’inviter au menu des discussions déjà bien chargées du sommet des dirigeants de l’Union européenne (UE) et de l’Union africaine (UA) jeudi 17 et vendredi 18 février à Bruxelles. Les États africains soutiennent une levée des brevets, ce que les Vingt-Sept continuent de refuser.



Preuve de la détermination des États africains, les membres de l’UA ont prévu d’inclure cette demande dans les conclusions du sommet, a révélé l’AFP. "L’Union africaine […] demande instamment à l’Union européenne de s’engager de manière constructive vers la conclusion d’une dérogation [aux brevets] ciblée et limitée dans le temps", indique un document consulté par l’agence de presse.