UE-UA: coup d'envoi du 6e sommet pour repenser la relation Afrique-Europe

News Diplomatie Article Diplomatie UE-UA: coup d’envoi du 6e sommet pour repenser la relation Afrique-Europe Publié le vendredi 18 fevrier 2022 | RFI

Quarante chefs d’états et de gouvernements africains et vingt-sept dirigeants européens sont réunis à Bruxelles, où le 6e sommet UE-UA a débuté jeudi après-midi 17 février. Un sommet de refonte de la relation Afrique-Europe : les enjeux et les besoins sont colossaux. Les dirigeants se retrouvent deux jours autour de tables rondes thématiques pour élaborer une série de projets concrets dans tous les domaines. Les partenaires ont tracé quelques lignes directrices.



Avec nos envoyés spéciaux à Bruxelles, Juliette Gheerbrant et Pierre Firtion



La première des grandes lignes tient au format même de la rencontre, sept tables rondes pour un meilleur échange, une meilleure écoute. Cet aspect a été souligné par le président du Conseil européen Charles Michel et pour le président en exercice de l’Union africaine Macky Sall. Il s’agit bien de co-construire, d’adopter un nouveau logiciel des relations entre les deux continents, « sans injonction civilisationnelle », a-t-il dit.