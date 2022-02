Espagne: Le tribunal de première instance de Madrid déclare Samuel Eto’o « papa d’une femme de 22 ans » - adakar.com

News Afrique Article Afrique Espagne: Le tribunal de première instance de Madrid déclare Samuel Eto’o « papa d’une femme de 22 ans » Publié le jeudi 17 fevrier 2022 | actucameroun.com

Samuel Eto`o, déclaré par la justice papa d`une jeune femme de 22 ans

Samuel Eto’o Fils a été déclaré par le tribunal de premier instance de Madrid « papa d’une femme de 22 ans ». Le tribunal a reconnu l’actuel président de la Fédération camerounaise de football comme le père d’Erika Do Rosario Nieves, jeune femme âgée de 22 ans.



Selon So Foot, Samuel Eto’o a été déclaré défaillant, ne s’étant pas présenté au jugement. « La mère de la jeune femme, Adileusa, et le footballeur se seraient rencontrés dans une discothèque de Madrid en 1997 – alors que le joueur jouait pour le club de Leganés – après avoir été présentés par un ami commun qui travaillait dans une discothèque », rapporte ce média français.