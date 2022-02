Mouvement dans le secteur de la santé: And Gueusseum en grève à partir du 17 mars - adakar.com

Mouvement dans le secteur de la santé: And Gueusseum en grève à partir du 17 mars
Publié le jeudi 17 fevrier 2022

Les travailleurs de la santé affiliés au SUTSAS ont marché ce matin à Dakar

Le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l`action sociale a organisé une marche, ce jeudi 23 janvier à Dakar. Les revendications des blouses blanches se résument autour de quatre points : l’affection arbitraire des 32 agents de Louga, la restitution de l’enveloppe des heures supplémentaires, le paiement des trois mois de salaire des agents dans les zones difficiles du pays. Ils doivent rencontrer demain vendredi le gouvernement pour des négociations. En attendant les blouses blanches promettent de paralyser le secteur de santé. Ils ont marché de la place de l’Obélisque à la Rts où elles ont tenu un point de presse en présence des représentations du Syndicats d’enseignant entre autres. Tweet

A la suite des syndicats d’enseignants, ceux de la santé menacent d’aller en grève à partir du 17 mars jusqu’au 17 septembre 2022. L’Alliance And Gueusseum a déposé, hier, un préavis de grève pour réclamer du gouvernement le respect des engagements signés.



L’Alliance des syndicats autonomes de la santé (Asas), Sutsas-SUDTM-Sat Santé/D-CNTS Santé-Sat/Cl And Gueusseum a déposé hier un préavis de grève. And Gueusseum menace d’aller en mouvement du 17 mars au 17 septembre 2022. Ces syndicalistes exigent du gouvernement, entre autres, l’octroi d’une indemnité de spécialisation pour les techniciens supérieurs de santé, d’une indemnité de représentation médicale pour les paramédicaux, d’une indemnité de responsabilité pour les paramédicaux.



Ils veulent également l’octroi d’une indemnité de logement pour l’ensemble du personnel de la santé et de l’action sociale, le relèvement de l'indemnité de risque à 100 000 F CFA et son intégration dans la liquidation de la pension de retraite. Ils souhaitent également voir le relèvement à 50 000 F CFA de l’indemnité d'itinérance, la revalorisation du traitement salarial des conseillers en action sociale, la révision de l'arrêté portant répartition des ressources du Comité de développement sanitaire (CDS) et son relèvement à 45 %, l'octroi de prêts DMC et leur extension aux contractuels des EPS jouissant d'un contrat à durée indéterminée.



Ils demandent, en outre, l'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans pour les autres catégories d’agents du ministère de la Santé et de l’Action sociale, à l’image des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes qui l’ont obtenu, le parachèvement de la Fonction publique locale, le remboursement des arriérés de salaire et primes Covid-19 particulièrement pour les travailleurs des collectivités territoriales.



En conférence de presse hier, l’alliance déplore l'immobilisme du gouvernement et l'inertie du ministère de la Santé et de l’Action sociale quant à la signature du protocole d'accords gouvernement-And Gueusseum. Ce, souligne le secrétaire général de ladite alliance, à la suite des négociations ministérielles sectorielles entamées depuis le 21 mai 2021, qui ont connu leur épilogue à la veille des élections municipales avec des accords enregistrés sur plusieurs points de la plateforme minimale.



Ce statu quo inacceptable, inadmissible, précise Mballo Dia Thiam, n'ayant, de leur point de vue, aucune justification technique ou républicaine, les amène à commencer à douter de la bonne foi de leurs interlocuteurs. ‘’And Gueusseum, dans l'esprit responsable et républicain qui a toujours caractérisé sa démarche et ses prises de position en toutes circonstances, a suffisamment donné du temps au temps. Cela, en évitant d’en rajouter au calvaire des populations largement éprouvées par la vie chère et les nombreuses privations liées à la pandémie de la Covid-19. Nous avons fait preuve de patience et de sérénité, dans l'espoir de voir les actes sanctionnant l'issue de ces longues négociations’’, explique le secrétaire général.



L’alliance prend à témoin l'opinion publique nationale et internationale. Selon les syndicalistes, il y a un favoritisme de l’Etat pour certaines catégories d’agents et une discrimination négative à l’égard des agents de la santé et de l’action sociale, en particulier les paramédicaux, parents pauvres du système de santé.



‘’Nous sommes arrivés aux confins de la limite de la patience, face à un ministre des Finances absent durant tout le processus de négociation. Il est subitement prêt à satisfaire les revendications d'autres catégories d'agents du public qui ne sont pas plus méritants que ceux de la santé et de l'action sociale. Nous avons déposé aujourd’hui (hier) ce préavis de grève couvrant la période du 16 mars au 17 septembre 2022’’, fait-il savoir.



Les syndicalistes rendent le gouvernement responsable de la détérioration du climat social dans le secteur de la santé et de l'action sociale, à cause de ses agissements qui frisent la provocation.