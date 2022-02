Récompense: Edouard Mendy remporte le « Q d’Or 2022 du champion » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Récompense: Edouard Mendy remporte le « Q d’Or 2022 du champion » Publié le jeudi 17 fevrier 2022 | actucameroun.com

© Autre presse par DR

Edouard Mendy reçoit la récompense du “Q d`or du champion“

Tweet

Le portier de l’équipe nationale du Sénégal et du club anglais de Chelsea a remporté le « Q d’Or 2022 du champion » décerné par l’émission “Quotidien“ diffusée sur TMC.



Le gardien de but, vainqueur récemment de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun avec le Sénégal et de la Coupe du monde des clubs avec Chelsea a été récompensé pour son année sportive extraordinaire.