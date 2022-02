Port de Dakar: la réhabilitation du môle 3 pourrait d’achever d’ici à mai prochain - adakar.com

Publié le jeudi 17 fevrier 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Visite du Directeur de Dubaï Port World Dakar au niveau du terminal à conteneurs du Port autonome de Dakar

Dakar, le 20 décembre 2017 - Le Directeur de Dubaï Port World Dakar a effectué une visite au niveau du terminal à conteneurs du Port autonome de Dakar (PAD). Devant les journalistes, il s`est également prononcé sur la situation dans l`activité portuaire. Tweet

La seconde phase des travaux de rénovation du môle 3 du port de Dakar, financée par le Japon à hauteur de 22 milliards de francs CFA, pourrait être bouclée au plus tard en mai prochain, a assuré jeudi le responsable du chantier, Mbaye Fall.



"Nous en sommes à un taux d’exécution de 36 % des travaux de la seconde phase de la réhabilitation du môle 3", a dit M. Fall lors d’une visite de responsables sénégalais et japonais sur le chantier.



Selon lui, la première phase consistait à construire deux quais. Pour la seconde, il s’agit de travaux de terrassement, de drainage, de démolition, etc.



Ils pourraient s’achever d’ici à mai prochain et permettront de réhabiliter le réseau ferroviaire en vue de l’acheminement d’une plus grande quantité de marchandises au môle 3.



Une fois cette étape bouclée, il sera possible de réfectionner les entrepôts maliens au Sénégal, selon M. Fall.



"La réhabilitation du môle 3 du port permettra d’accueillir des navires d’une capacité de 35.000 tonnes", a-t-il dit.



Le volume du trafic de marchandises ne cesse d’augmenter sur cette partie du port et passera de 800.000 tonnes en 2018 à 1,2 million de tonnes par an à la fin des travaux, a indiqué Mbaye Fall.



"La technologie utilisée va favoriser une utilisation efficiente de l’espace portuaire", a-t-il assuré.



Le directeur des partenariats stratégiques et de la coopération internationale du Port autonome de Dakar, Abdoul Hamid Sy, a rappelé que le môle 3 est traditionnellement dédié au trafic portuaire avec le Mali.



"En raison de la concurrence avec les autres ports de la sous-région, sa réhabilitation permettra sans doute une meilleure connectivité avec le Mali", a souligné M. Sy.



La rénovation du môle 3 avait été suspendue en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19.



Les travaux sont effectués avec un don de 22 milliards de francs CFA du Japon, selon la première secrétaire de l’ambassade de ce pays au Sénégal, Yayoi Takita, qui prenait part à la visite.