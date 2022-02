Mali – Alassane Ouattara: « La France est un partenaire fiable, elle a perdu 53 de ses enfants au Mali » - adakar.com

Mali – Alassane Ouattara: « La France est un partenaire fiable, elle a perdu 53 de ses enfants au Mali » Publié le jeudi 17 fevrier 2022 | actucameroun.com

Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara estime que la France est un partenaire « fiable ». Invité de France 24 et de Rfi, Alassane Ouattara a commenté la crise en cours entres les dirigeants malien et le gouvernement français.



Pour le chef de l’État ivoirien, il est déplorable que la situation soit arrivée à ce niveau. Il rappelle que la France a perdu 53 soldats en territoire malien. Il en appelle aux autorités maliennes pour une amélioration de la situation.



« La France est un partenaire fiable. La france a perdu quand même 53 de ses enfants au Mali. La France dépense environ 1 milliard (Euros, Ndlr) par an au Mali. Je considère que c’est quand même déplorable que nous soyons dans une telle situation. Je continuerai de dire aux autorités maliennes qu’elles doivent faire en sorte que les choses s’améliorent dans les relations.