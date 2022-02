Kédougou: Un incendie fait huit blessés et ravage plus de 100 cases - adakar.com

Kédougou: Un incendie fait huit blessés et ravage plus de 100 cases Publié le jeudi 17 fevrier 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Un incendie s’est déclaré jeudi après-midi à Tenkoto, le plus grand site d’orpaillage de la région de Kédougou (sud-est), situé dans la commune de Sabodala, blessant huit personnes et réduisant en cendres plus de 100 cases à usage multiple, a-t-on appris d’un témoin.



‘’Un feu d’origine inconnue a ravagé une partie du village. L’incendie s’est déclaré cet après-midi en décimant tout sur son passage. Les cases, le marché et les lieux de travail ont été emportés par les flammes’’, a déclaré Toumany Sissoko, infirmier, chef du poste de santé de Tenkoto, dans un entretien téléphonique avec l’APS.



Informées de l’incendie, les populations ont fait appel aux sapeurs-pompiers, qui ont bénéficié des engins de sécurité d’une société minière pour éteindre le feu.



Aucune perte en vie humaine n’est à déplorer dans ce sinistre, qui a fait huit blessés, ainsi que des dégâts matériels très importants, selon M. Sissoko.