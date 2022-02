Mairie de la Ville de Dakar : Barthélémy Dias officiellement installé dans ses fonctions - adakar.com

News Politique Article Politique Mairie de la Ville de Dakar : Barthélémy Dias officiellement installé dans ses fonctions Publié le jeudi 17 fevrier 2022 | aDakar.com

Installation de Barthélémy Dias à la mairie de la Ville de Dakar

Dakar, le 17 février 2022 - Barthélémy Dias a été officiellement installé, ce jeudi 17 février 2022, dans ses fonctions de nouveau maire de la ville de Dakar par le préfet du département. Tweet

Barthélémy Dias, vainqueur des élections municipales dans la capitale avec la liste “Yewwi Askan Wi“ a été officiellement installé dans ses fonctions de premier magistrat de la ville de Dakar, ce jeudi 17 février 2022, par l’autorité préfectorale.



La cérémonie officielle d’installation s’est tenue à la grande salle de l’hôtel de ville en présence des conseillers et de l’équipe municipale sortante. Dans son discours d’installation dans ses fonctions, Barthélémy Dias a affirmé sa volonté de travailler pour l’intérêt exclusif des populations de Dakar et en parfaite harmonie avec les autorités de l’État.



"Le plus important est d’insister sur notre volonté de rassembler toutes les composantes dans une parfaite et intelligente unité de tous les Dakarois pour le rayonnement de notre capitale. En ma qualité de maire, je considère avoir une relation contractuelle avec les Dakarois, ce contrat j’entends l’exercer pleinement dans le respect du principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales. (...) J’invite l’Etat à une collaboration sincère avec pour objectif de belle réalisation pour l’ensemble des Dakarois. Je dois le dire fermement et en parfaite harmonie avec moi-même, Je ne suis pas à la tête de la mairie de Dakar à une posture de combat contre les institutions de l’Etat", a indiqué Barthélémy Dias.



Comme nouveau maire de la ville de Dakar, qui succède à Soham E Wardini, le premier acte posé par Barthélémy Dias a été de nommer Khalifa Sall, maire de 2009 à 2019, maire honoraire de la Ville de Dakar.



À l’issue de la cérémonie d’installation, le nouveau maire de Dakar a effectué la passation de services avec la maire sortante Soham El Wardini. Cette dernière lui a exprimé ses vœux de réussite. "Je souhaite plein succès à Monsieur le Maire Barthélemy DIAS dans ses nouvelles missions à la tête de la Ville de Dakar", a indiqué Soham El Wardini.



Le bureau du Conseil municipal de la ville de Dakar a été installé. Abass Fall, membre de Pastef, et directeur de Campagne de Barthélémy Dias, a été élu premier adjoint du maire. La deuxième adjointe au maire est Ngone Mbengue.



Le maire de Fann Amtié/Point E, Palla Samb, a été élu 3em adjoint au maire de la Ville de Dakar.



La suite de la liste des adjoints au maire

Madame Woré DIAW élue 4em adjoint au maire de la Ville de Dakar

Monsieur Daouda GUEYE élu 5em adjoint au maire de la Ville de Dakar

Madame Marie Rose FAYE élue 6em adjoint au maire de la Ville de Dakar

Monsieur Pathé BA élu 7em adjoint au maire de la Ville de Dakar

Madame Jacqueline BADIANE élue 8em adjoint au maire de la Ville de Dakar

Monsieur Bassirou SAMB élu 9em adjoint au maire de la Ville de Dakar

Madame Khady NIANG SYLLA élue 10em adjoint au maire de la Ville de Dakar

Monsieur Jean Louis NDIAYE élu 11em adjoint au maire de la Ville de Dakar

Madame Mamie Ahoue DIENG élue 12em adjoint au maire de la Ville de Dakar





