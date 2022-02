Météo: avis sur la poussière et la qualité de l’air - adakar.com

Météo: avis sur la poussière et la qualité de l'air Publié le jeudi 17 fevrier 2022

Dakar enveloppé par un voile de poussière

Dakar, le 17 février - Les populations de Dakar, la capitale du Sénégal, se sont réveillées, ce mercredi 17 février, sous une forte pollution atmosphérique. La météo est caractérisée par un voile de poussière extrêmement dense. Tweet

Validité : du Jeudi 17 Février 2022 à 12h au Vendredi 18 Février 2022 à 12h



Une suspension de particules de poussière est attendue sur tout le pays notamment dans les régions Nord, Centre, Est et les zones côtières (Grande Côte et Petite Côte) au courant de cette journée et la matinée de demain.



Les visibilités seront par conséquent moyennement réduites dans les zones précitées, devenant toutefois moins affectées sur la partie Sud du territoire.



La réduction des visibilités est étroitement liée à la densité de la poussière qui dégrade à son tour la qualité de l’air.



La qualité de l'air à Dakar est très mauvaise pour la journée du 17 février avec des concentrations de particules (PM10) qui dépassent 600 microgrammes par mètre cube dans l’air ambiant.



Un indice de la qualité de l’air rouge (très mauvais) est prévu pour les prochaines 24 heures.



Il existe un risque sanitaire « élevé » pour les personnes particulièrement sensibles (les personnes souffrant de maladies respiratoires, jeunes enfants et personnes âgées ).

Au vu du degré d’exposition aux concentrations élevées de particules, il est conseillé de :



ne pas trop s’exposer à l’air ambiant et d’éviter les activités sportives intenses à l’extérieur.