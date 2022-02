Médina : Graves révélations sur le «deal» entre Seydou Guèye et Bamba Fall contre Cheikh Ba - adakar.com

Médina : Graves révélations sur le «deal» entre Seydou Guèye et Bamba Fall contre Cheikh Ba Publié le jeudi 17 fevrier 2022

C’est après les élections locales que nous nous sommes rendu compte qu’il y a eu un deal entre Seydou Guèye et Bamba Fall, pour que Cheikh Ahmed Tidiane Ba ne puisse pas gagner à la Médina».



C’est, en tout cas, ce qu’a fait savoir Adama Fall, responsable de l’Alliance pour la République (Apr) dans cette commune. Il réagissait à la nomination du maire de la Médina au poste de ministre-conseiller.



«Seydou Guèye savait que si notre candidat investi à la Médina sortait victorieux de ces élections, il ne serait plus dans la course. Nous avons vu des images et nous nous doutions du deal qu’il y a eu entre Seydou Guèye et Bamba Fall avant et pendant les élections, et nous venons de comprendre pourquoi nous avons perdu. Seydou Guèye travaillait pour que Cheikh Ba perde les élections», a déclaré sur le plateau de “Sénégal7” ce membre du Réseau des enseignants républicains.



Selon l’”apériste”, si Cheikh Ba gagnait les élections, Seydou Guèye disparaîtrait complètement du champ politique sur le plan local. «Le président Macky Sall doit savoir que Bamba Fall n’est pas avec lui. Il veut seulement être député à l’Assemblée nationale. Bamba Fall ne s’entend pas avec Barthélemy Dias et il ne fera jamais partie de la coalition Yewwi Askan Wi, car ils n’ont pas confiance en lui», a ajouté Adama Fall.

