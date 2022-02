Vive tension à l’installation de Ahmed Aidara ! - adakar.com

Vive tension à l'installation de Ahmed Aidara ! Publié le jeudi 17 fevrier 2022

Ahmed Aïdara installé à la mairie de Guédiawaye

Ça a chauffé à la mairie de Guédiawaye ce jeudi. Si Ahmed Aidara a été installé dans le calme, l’installation de son collège municipal n'a pu avoir lieu en temps voulu.



La séance qui se déroulait calmement, a pris une tournure toute autre, lors du vote. À l'appel d’une certaine Absatou Bâ, l'assistance ne s’est pas accordée sur l’orthographe du nom. La salle glissera petit à petit dans la tension.



«Vous nous montrez sa carte d’identité ou bien elle ne va pas voter» a lâché le maire élu qui lance au préfet: «Monsieur le préfet, je préside la réunion, ce n’est pas à vous de faire ceci ou cela». L’imbroglio s’est installé. Racine Talla et Ahmed Aïdara échangeront des propos aigre-doux.



Les nerfs se calmeront un moment. Mais, la trêve précaire sera vite rompue. Un conseiller municipal déchirera le calme en lançant: «Vous avez utilisé l’argent du contribuable pour payer les gens.» Ahmed Aïdara de saisir la balle au rebond : «Vous êtes des voleurs.»



Devant l’anarchie, l’animateur de Teuss lève la séance. Il s’explique: «Nous n’allons pas trahir la population. Ce qu’elle a dit est clair. Elle a demandé à Benno de quitter pour nous installer. Mais pourquoi trahir la population. Nous n’allons pas quitter cette salle. Et il n’y aura pas de vote. S’il y a vote il y aura holdup. Et ce coup d’Etat nous n’allons pas l’accepter», a déclaré Ahmed Aïdara.