Rébellion indépendantiste: "profondément touchée dans son orgueil", que fera l'armée sénégalaise? Publié le jeudi 17 fevrier 2022 | Sputniknews.com

La capture puis la libération ultra-médiatisée de sept soldats sénégalais du contingent militaire de la CEDEAO en Gambie ont irrité l’opinion publique et pourraient contraindre les autorités politiques sénégalaises à vouloir en finir définitivement avec un conflit vieux de plus de 40 ans.

Capturés depuis le 24 janvier 2022 en territoire gambien, sept soldats sénégalais membres du contingent militaire de la CEDEAO en Gambie (ECOMIG) ont été libérés le 14 février 2022 par Salif Sadio, chef de guerre d’Atika, une frange radicale du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), en quête d’indépendance pour le sud du Sénégal depuis plusieurs décennies. Ils ont été remis aux autorités de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest par des envoyés spéciaux du chef rebelle en présence de plusieurs facilitateurs dont le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la communauté San’t Egidio, une ONG catholique proche du Vatican.

À l’issue de violents affrontements avec des groupes rebelles, le 24 janvier, quatre autres "diambars" (surnom donné aux soldats sénégalais) avaient perdu la vie, selon la Direction de l’information et des relations publiques des armées sénégalaises (DIRPA).