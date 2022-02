Fin de Barkhane, divisions au sein de Takuba: les Européens sont-ils en train de perdre l’Afrique? - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International Fin de Barkhane, divisions au sein de Takuba: les Européens sont-ils en train de perdre l’Afrique? Publié le jeudi 17 fevrier 2022 | Sputniknews.com

© Autre presse par DR

Opération Barkhane

Tweet

Après la France, qui a mis fin à l’opération Barkhane, l’Estonie vient d’emboiter le pas au Danemark en retirant ses soldats de Takuba. Dans un entretien à Sputnik, le Dr Cheikh Hamdi, spécialiste en sécurité internationale, analyse ces événements. Il affirme que les Européens sont en passe de perdre définitivement pied en Afrique.

Mardi 14 février, le ministre estonien de la Défense, Kalle Laanet, a annoncé lors d’un point presse que les alliés européens membres de l’Otan, qui prennent part à la force opérationnelle Takuba au Sahel, "ont souligné lors de la réunion de vendredi dernier qu'en raison de la violation flagrante des lois par le conseil militaire malien, il n'est plus possible de poursuivre la mission", rapporte le journal local Postemis.

Dans le même sens, il a annoncé que "la présence des forces spéciales estoniennes au Mali est sur le point de prendre fin", précisant que le retrait officiel était programmé pour ce mercredi 16 février. Selon lui, l’engagement du gouvernement de transition à organiser "des élections démocratiques" avant fin février 2022 n’a pas été tenu, "ce qui était l'un des aspects les plus importants de l’accord [d’assistance militaire, ndlr]".