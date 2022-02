Loi de criminalisation de l’homosexualité : le cri de cœur de Cheikh Oumar Hann - adakar.com

Loi de criminalisation de l'homosexualité : le cri de cœur de Cheikh Oumar Hann
Publié le jeudi 17 fevrier 2022 | Senego

© Autre presse par DR

Cheikh Oumar Hanne

Pour Cheikh Oumar Hann, c’est bien dommage que le Président Macky Sall soit victime d’une cabale orchestrée par des personnes encagoulées qui profitent d’un fait mineur pour détruire un acteur politique.



Revenant sur le refus de l’Etat de criminaliser l’homosexualité, le ministre de l’enseignement supérieur de révéler que beaucoup de personnes qui nichées dans le groupe de ceux qui disent se battre pour que soit criminalisée l’homosexualité au Sénégal, sont des militants politiques, connus de tous.



En outre, Monsieur Hann ne manquera pas de remercier le Président Sall qui a clairement dit devant l’homme le plus fort du monde d’alors, à savoir le Président Barack Obama, la position du Sénégal sur cette question.



Pour ce qui concerne la criminalisation de l’homosexualité, le maire de Ndioum pense que la loi sénégalaise a déjà prévu des sanctions pénales prenant en compte l’homosexualité et comme dit, il n’y a aucune autre raison de changer des choses qui existent déjà dans nos lois car, à chaque fois que quelqu’un est mis à cause pour des faits liés à l’homosexualité, la loi a sévi sans aucun répi.



Le ministre ne manquera pas de prévenir car, selon lui, il ne sera permis à personne, surtout à aucune minorité d’imposer à la majorité des choses qui demandent plus de concertation pour le bien tous surtout dans un état démocratique comme le Sénégal.



ParCheikh Tidiane Kandé

