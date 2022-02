Guy Marius Sagna : “Il n’y a ni Nittu Thiès, ni Nittu Médina, ni Nittu Ndar…” - adakar.com

Guy Marius Sagna : "Il n'y a ni Nittu Thiès, ni Nittu Médina, ni Nittu Ndar…" Publié le jeudi 17 fevrier 2022

Guy Marius Sagna, activiste

Le secrétaire administratif du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp France Dégage), Guy Marius Sagna est fermel : “il n’y a ni Nittu Thiès, ni Nittu Médina, ni Nittu Ndar”. Selon lui, notre problème c’est les Nittu France, Nittu Union européenne, Nittu FMI ak Banque mondiale comme Macky Sall et les dirigeants de l’APR et de BBY qui “détournent les richesses du Sénégal pour eux et leurs maîtres colonialistes”.



“On connaissait le partage de Bukki l’hyène : bi bukki, bi njuur, bi Samba… À ce partage, Macky Sall a ajouté un autre partage : la Macky formula. C’est quoi la Macky formula: bi France, bi Macky, mi Mareme Faye, bi Aliou Sall, bi Mansour Faye, bi Thimbo…”, déclare Guy Maruis Sagna.



“Résultats ? 16 vacataires ayant plus de 50 ans qui travaillent au centre de formation artisanale dans le Complexe Delafosse sont restés 15 mois SANS SALAIRE. Où est le ministre de l’artisanat ?”, s’interroge l’activiste.



“Dans la commune de Ngayeen Sabakh (département de Nioro), cinq (5) villages Thikéne, Fasse Gayénne, Sine Gayénne, Mbilime, Darou Mpappé sont depuis 20 jours sans eau”, déplore M. Sagna.