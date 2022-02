Inauguration du stade du Sénégal et montants prévus pour les festivités: le CNOSS dément être à l’origine des informations - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Inauguration du stade du Sénégal et montants prévus pour les festivités: le CNOSS dément être à l’origine des informations Publié le mercredi 16 fevrier 2022 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Le nouveau stade du Sénégal bientôt inauguré

Tweet

Il circule sur les réseaux sociaux des informations venant d'un document faisant état d'un programme de mobilisation concernant le stade du Sénégal dont l'initiateur serait le Comité national olympique et sportif du Sénégal (CNOSS).



Le CNOSS tient à informer qu'un tel document et les informations y contenues n'émanent nullement du Comité (CNOSS) et par conséquent ne l'engagent absolument pas.



Le CNOSS informe l'opinion que le Ministère des Sports, seul compétent en la matière, fera connaître en temps utiles, et le programme et les modalités.



Fait à Dakar, le 16 février 2022