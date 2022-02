Un 9e forum mondial de l’eau à Dakar du 21 au 26 mars autour de la sécurité de l’eau - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Un 9e forum mondial de l’eau à Dakar du 21 au 26 mars autour de la sécurité de l’eau Publié le mercredi 16 fevrier 2022 | gomet.net

© Autre presse par DR

Forum mondial de l`eau: l`Afrique prépare une position commune

Tweet

Alors que le Forum des mondes méditerranéens battait son plein au palais des congrès du parc Chanot lundi 7 février, une autre réunion, plus informelle mais non sans lien, s’est tenue à deux pas, au Palais des arts. Le président du Conseil mondial de l’eau Loïc Fauchon et le consul général du Sénégal à Marseille Abdourahmane Koita y ont réuni pas moins de neuf consuls pour faire passer un message majeur, à l’approche du 9e forum mondial de l’eau, qui se tiendra du 21 au 26 mars à Dakar, au Sénégal. Loïc Fauchon compte sur les consuls pour sensibiliser leurs pays respectifs à la cause et mobiliser massivement sur le plan politique, d’autant qu’il s’agira du premier forum organisé en Afrique Subsaharienne, une zone du monde fortement touchée par les pénuries d’eau. La dernière édition du forum de l’eau s’est tenue en 2018 au Brésil.



Le thème de cette 9e édition sera consacré à « La sécurité de l’eau, la paix et le développement ». « L’enjeu de ce forum est de trouver des solutions concrètes pour les populations qui ont besoin d’avoir accès non seulement à l’eau mais surtout à une eau saine. Il faut sortir des discours et faire en sorte que chacun des participants reparte avec des solutions dans sa besace », explique au micro de Gomet’ Loïc Fauchon. Lesdites solutions devront jaillir de concertations au cours de l’événement. « L’intérêt du forum, c’est permettre à plusieurs acteurs impliqués de dialoguer ensemble : gouvernements, entreprises, autorités locales et organisations non gouvernementales », poursuit l’ex-maire de Trets. Ainsi, le dernier forum dédié au financement de l’eau a permis la mise en place de financements « hydrides », issus à la fois de fonds privés, institutionnels ou associatifs.



Le conseil mondial de l’eau, une institution internationale basée à Marseille

Fondé en 1996, le Conseil mondial de l’eau est une organisation internationale multipartite composée de 400 organisations membres. 60 pays y sont représentés, issus des cinq continents. Le Conseil se compose de plusieurs instance : une assemblée générale qui approuve la stratégie, un conseil des gouverneurs qui élit le président, un bureau composé du président, du vice-président, du trésorier et de trois autres membres, et enfin de multiples groupes de travail qui avancent sur des thèmes déterminés dans une période limitée. Le siège du Conseil mondial de l’eau se situe dans le quartier de la Joliette à Marseille (2e).