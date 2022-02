Dakar Dem Dikk (DDD) est malade…Le DG va l’achever - adakar.com

Dakar Dem Dikk (DDD) est malade…Le DG va l'achever Publié le mercredi 16 fevrier 2022

Dakar Dem Dikk…une société obsolète avec un directeur sans vision



Le transport urbain est un véritable problème à Dakar. Les nombreux usagers doivent faire beaucoup de concessions pour arriver à destination. L’état des routes ne facilitent pas le problème. Et les habitants de la banlieue souffrent le plus de ces questions liées au transport. Dakar Dem Dikk (DDD) devait être la solution miracle pour atténuer les problèmes liés au transport. Mais cette société est devenue plus malade que ses clients. La manque de vision des dirigeants actuels de DDD risque de faire sombrer cette société si rien n’est fait. L’Etat est appelé à s’impliquer dans cette société pour éviter qu’elle ne finisse comme la défunte Sotrac.



S’il y a quelqu’un qui doit rire c’est bien Me Moussa Diop. Son successeur à Dakar Dem Dikk semble ne pas avoir ses marques dans sa nouvelle fonction. Depuis l’arrivée d’Oumar Boun Khatab Sylla, Dem Dikk ne roule plus à vive allure. La société de transport est en train de régresser de manière extraordinaire. Une régression qui irrite les usagers de Dakar Dem Dikk. La cause de leur courroux n’est rien d’autre que le nombre insuffisant de bus et les conséquences qui en découlent. En effet le parc immobilier de Dakar Dem Dikk a considérablement diminué. Les clients passent des heures au niveau des arrêts et des terminus à l’attente d’un bus pour vaquer à leurs occupations.



Les bus à destination de la banlieue sont devenus de véritables pépites d’or. « Parfois on se demande si les personnes qui doivent rentrer à Rufisque sont considérées par Dem Dikk », lance une dame fatiguée d’attendre au terminus Liberté 5. Et pourtant les syndicalistes avaient interpellé le nouvel homme fort de la société sur l’urgence de renouveler le parc automobile. Mais ses craintes sont tombées dans l’oreille d’un sourd…Omar Boun Khatab Sylla est incapable de faire mieux que Moussa Diop. Il n’a respecté aucune des promesses faites durant sa prise de fonction. Une situation qui a mis les usagers dans tous leurs états.



Pour ne pas arranger la situation, Dakar Dem Dikk a annoncé de nouvelles lignes pour permettre aux utilisateurs du Train Express Régional de pouvoir rallier le TER. Ainsi s’ouvre l’ère de la ligne « 500 ». Même si l’idée est salutaire, Boun Khatab Sylla et Cie doivent savoir que les priorités sont ailleurs. « Dakar Dém Dikk est vraiment malade je t’assure, une nouvelle ligne, pas d’acquisition de nouveaux bus et les autres lignes souffrent du manque criard de bus des fois même 2h de temps d’intervalle de départ », se plaint un internaute sur la page Facebook de DDD. Un avis partagé par beaucoup d’internautes. Mais il semble que les dirigeants de la société n’en font qu’à leur tête.



Cette nouvelle ligne est un aveu d’échec de la part du nouveau directeur général. La ligne « 400 », pouvait permettre d’éviter la création d’une nouvelle ligne et de concentrer les investissements dans l’achat de nouveaux bus et des pièces de rechange. « Les lignes 400 n’existent plus, il faut prendre un taxi pour aller à Diamniadio », nous répond un agent de Dakar Dem Dikk. Une grosse bourde qui prouve que Boun Khatab Sylla n’a pas retenu les erreurs de son prédécesseur…



Le manque total de vision de la part de Oumar Boun Khatab Sylla va mener Dakar Dem Dikk à sa perte. Les nombreux clients de la société ne vont plus s’éterniser dans les arrêts et terminus, alors qu’ils ont d’autres moyens de transport pour vaquer à leurs occupations. Si l’Etat ne s’implique pas davantage dans la gestion de Dem Dikk, elle finira par « mourir » comme la société de transport du Cap-Vert (Sotrac).



Aliou Niakaar Ngom