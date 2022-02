“La Direction générale de l’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité(ASP) déplore l’attitude des manifestants“ (communiqué) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société “La Direction générale de l’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité(ASP) déplore l’attitude des manifestants“ (communiqué) Publié le mercredi 16 fevrier 2022 | aDakar.com

© aDakar.com par DF

Une centaine d`agents de l`Asp ont été affectés à la Gendarmerie

Lundi 10 mars 2014- Les 100 volontaires de l`Agence d`assistance à la sécurité de proximité (ASP) vont subir dés ce mercredi, une formation complémentaire de 15 jours à la Légion de la gendarmerie d`intervention (LGI) de Mbao. Tweet

Communiqué



La Direction générale de l'Agence d'Assistance à la Sécurité de Proximité(ASP) déplore l'attitude des manifestants qui ont organisé ce Mardi 15 Février dans les régions de Dakar, Kaolack, Ziguinchor, Kolda, des marches non autorisées et contraires à leur statut d' engagés civiques volontaires.



Ainsi, l'Agence note que rien ne justifie cette manifestation dans la mesure où le Président de la République, en conseil des ministres du 12 Janvier 2022, a donné des garanties pour la finalisation du nouveau statut des asp par le Ministère de l'Intérieur et son entrée en vigueur au plus tard fin juin 2022.



Le Chef de l'Etat a pris la décision de proroger leur engagement civique d'une année en attendant la fin des travaux par les autorités compétentes.



L'Agence rappelle que cette structure novatrice créée par son Excellence, le Président de la République, est axée sur la formation civique et citoyenne selon

le tandem emploi-sécurité.



Par conséquent, l'Agence appelle l'ensemble des asp à la retenue et au respect strict des règles liées à leur engagement.



Par ailleurs, la Direction générale de l'ASP encourage les milliers d'agents pour leur attitude exemplaire en faisant preuve d'abnégation et de citoyenneté au nom de la continuité du service public.



LA DIRECTION GÉNÉRALE