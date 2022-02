Communiqué du ministre de l’Intérieur sur la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections législatives du 31 juillet 2022 - adakar.com

Communiqué du ministre de l'Intérieur sur la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections législatives du 31 juillet 2022 Publié le mercredi 16 fevrier 2022

© Autre presse par DR

Plus de 5 millions de Sénégalais ont été enrôlés sur les listes électorales

Le ministre de l'Intérieur informe les citoyens que, par décret N*2022-240 du 14 février 2022 et conformément aux dispositions de l'article L37 du code électoral, la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections législatives du 31 juillet 2022 se déroulera du lundi 7 mars au jeudi 31 mars 2022 sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger.



Ainsi, tous les citoyens non encore inscrits, notamment les jeunes qui auront dix-huit (18) ans révolus le 31 juillet 2022, sont invités à se rendre dans les commissions administratives qui seront instituées à cet effet.



Sont également concernés, les électeurs souhaitant faire les opérations suivantes:

-modification d'inscription ;

-changement de statut militaire, paramilitaire ou civil ;

-radiation sur les listes électorales.



À noter que toutes ces opérations prennent fin le 27 mars 2022. La période allant du 28 au 31 mars 2022 ne concerne que la gestion du contentieux de l'enrôlement et la prise en compte des décisions qui en seront issues.



Fait à Dakar, le 16 février 2022



Le ministre de l'Intérieur

Antoine Félix Abdoulaye Diome