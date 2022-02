Sénégal: «La rébellion casamançaise se livre à des actions criminelles pour survivre» - adakar.com

Sénégal: «La rébellion casamançaise se livre à des actions criminelles pour survivre» Publié le mercredi 16 fevrier 2022 | RFI

Sénégal: un assaut contre la rébellion en Casamance se prépare-t-il à Bissau?

Sept soldats sénégalais qui étaient retenus prisonniers par les rebelles casamançais ont été libérés, lundi 14 février. Ils avaient été capturés par l'une des ailes du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), celle dirigée par Salif Sadio. La crise casamançaise, qui a commencé en 1982 sur la base de revendications indépendantistes, fait partie de ces conflits non réglés qui se sont délités au fil des décennies et qui ressurgissent de manière ponctuelle. Où en est la rébellion casamançaise et pourquoi aucune solution n'a pu être trouvée en près de quarante ans ? Le chercheur Jean-Claude Marut, spécialiste de ce conflit, est l’invité de Laurent Correau.