Prime : Voici le lieu abritant les terrains offerts aux Lions et aux fédéraux Publié le mercredi 16 fevrier 2022

© Autre presse par FSF

Le Sénégal remporte la CAN 2021

Yaoundé, le 6 février 2022- Les Lions du Sénégal ont remporté ce dimanche la Coupe d`Afrique des Nations de football 2021 face à l`Égypte. Tweet

On en sait davantage sur le site de Dakar où se trouvent les parcelles de terres offertes aux Lions footeux, après le sacre lors de la Coupe d’Afrique des Nations.



Les terrains, si on en croit ‘’SourceA’’ dans sa parution de ce mardi, font partie du Titre Foncier 4407/Dakar Gorée ou 526/Ngor Almadies. Les parcelles avaient été déjà délimitées avant même le sacre des Lions et elles se trouvent exactement entre Ngor et Ouakam.



D’après le journal, le site 4407/DG se situe entre l’Aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Ouakam et les Mamelles. Ledit site englobe le périmètre qui couvre les terrains donnés aux impactés de Tobago.



Tout comme, 30 hectares ont été confiés à la Caisse de dépôt et de consignations. Ce, dans le cadre de projets immobiliers.