Le vrai deal entre Bamba Fall et Macky Sall, de nouvelles révélations sur son poste de ministre-conseiller

Bamba Fall est revenu de manière plus élargie sur son adhésion auprès de Macky Sall. Il a révélé les dessous de son accord avec le chef de l’Etat.



« Macky Sall m’a réservé un accueil chaleureux. Il m’a félicité. Il était d’une courtoisie inégalée (…) On était ensemble de 23 heures à 3 heures du matin, on a abordé tous les sujets d’actualité. Il m’a ainsi offert l’opportunité de travailler avec lui », commence-t-il.



Bamba Fall d’ajouter que « Macky Sall est un Républicain, il m’a agréablement surpris. Il m’a souligné que mon appel à l’union est un exemple pour lui. Qu’il était prêt à rappeler l’opposition pour une meilleure gouvernance. J’ai appelé Khalifa Sall avant d’aller à cette audience. A ma sortie d’audience, j’ai également appelé Bougane Gueye Dany ».



Le deal entre Bamba Fall et Macky Sall est clair : « j’ai dit à Macky Sal! que s’il m’aidait avec Médina, je travaillerai pour lui ». A noter que Bamba Fall a été nommé ministre-conseiller auprès du Président de la République. Le maire de la Médina a d’ailleurs eu deux entretiens avec Macky Sall ces derniers jours.