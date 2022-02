Cancer au Sénégal: 1200 enfants atteints par an - adakar.com

Cancer au Sénégal: 1200 enfants atteints par an Publié le mercredi 16 fevrier 2022

© aDakar.com par DR

Cancer du col de l`utérus et du sein

Au Sénégal, l’on estime que 800 à 1200 enfants et adolescents sont atteints de cancer chaque année. La majorité des décès causés par les cancers de l’enfant sont évitables. Ces décès résultent d’une absence de diagnostic précis, d’un diagnostic erroné ou tardif et des difficultés d’accès aux soins. Le diagnostic précoce et la prise en charge adéquate permettent d’augmenter les taux de survie à plus de 80% pour les cancers les plus fréquents.



Dans le pays, les efforts du gouvernement appuyé par ses partenaires visent à inverser la tendance et à sauver plus de vies. Plusieurs avancées sont ainsi notées : le coût de l’hospitalisation pour les enfants traités pour un cancer sont subventionnés à 50 % à l’Hôpital Aristide Le Dantec. De plus, le service social accompagne les familles pour réduire les coûts de certains examens complémentaires et les actes chirurgicaux, sans compter que certains anticancéreux sont fournis gratuitement par l’Etat.



Afin d’augmenter la capacité de détection précoce des cancers de l’enfant et d’augmenter la survie, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) appuie les efforts du gouvernement visant à sensibiliser la population sur la nécessité d’un dépistage précoce.