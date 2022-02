[Tribune] La dynamique des Fintech en Afrique de l’Ouest - adakar.com

[Tribune] La dynamique des Fintech en Afrique de l'Ouest

Par Lauras Anagonou, Banquier d’Affaires à Wall Street (New York).



Les startups de la technologie financière (FinTech) gagnent du terrain en Afrique. Sur les dix startups africaines qui ont levé 100 millions de dollars ou plus en 2021, huit étaient des startups fintech. Une somme colossale de 2,2 milliards USD de financement de capital-risque est allée aux startups africaines de la fintech en 2021 selon «Africa: The Big Deal», une base de données de financement de startups qui suit les financements en capital risque en Afrique de plus de 100,000 USD. L’année dernière également, quatre des entreprises de fintech du continent ont atteint ou dépassé des valorisations d’un milliard de dollars. Au nombre des facteurs qui contribuent à l’essor du secteur de la fintech en Afrique on peut noter la population du continent de 1,3 milliard d’habitants, le fait que plus de 57 % des adultes ne soient pas bancarisés et la prolifération des téléphones portables. La pénétration rapide d’Internet, les perspectives économiques positives et la nécessité d’accroître l’inclusion financière dans la région ont également un rôle à jouer.



Près de la moitié du financement de la fintech en Afrique en 2021 est allée aux startups fintech de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). En effet, en 2021, un total de 202 entreprises de fintech dans l’espace CEDEAO a levé 1,06 milliard de dollar (Africa: The Big Deal). Dans la région de l’Afrique de l’Ouest, trois entreprises de fintech ont levé chacune plus de 100 millions de dollars US en 2021. En premier lieu, OPay, une société nigériane de paiement mobile a levé 400 millions de dollars US. Deuxièmement, Flutterwave, une autre start-up fintech basée au Nigéria qui simplifie les paiements pour les entreprises, a levé 170 millions de dollars US.