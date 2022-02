6 pays africains mettent en œuvre la Zlecaf - adakar.com

6 pays africains mettent en œuvre la Zlecaf Publié le mercredi 16 fevrier 2022

Officiellement entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2022 malgré un contexte Covid étouffant, la zone de libre échange continentale africaine ( Zlecaf) enregistre actuellement 6 pays qui sont en train de la mettre en œuvre. Il s’agit de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Togo,de la Guinée, du Niger et du Burkina Faso.



Annonce faite à Lomé par le bureau sous- régional Afrique de l’ouest de la Commission économique pour l’Afrique (Cea) à l’occasion d’une conversation avec les membres du réseau des journalistes économiques pour L’Afrique de l’ouest.



La Zlecaf ne peut être perçue comme un éléphant blanc d’autant que la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Togo,le Niger la Guinée et le Burkina sont actuellement dans une phase de mise en œuvre avancée à en croire Jérôme Ouedraogo,Économiste,Statisticien consultant au Bureau économique sous-regional de la CEA.



Outre ces pays qui assurent ainsi un certain leadership, le Think-Tank de référence sur l’Afrique a accompagné 8 autres afin qu’ils soient dotés de stratégie nationale.Il s’agit du Nigeria, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal,de la Guinée, du Burkina, du Niger,de la Sierra Leone et du Togo.



La Côte d’Ivoire est citée en exemple par les experts de l’organisation internationale pour avoir déjà installé son comité national Zlecaf.Idem pour le Sénégal.