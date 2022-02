Restitution d’oeuvres d’art africaines: un rapport remis à Emmanuel Macron ce mardi - adakar.com

Restitution d'oeuvres d'art africaines: un rapport remis à Emmanuel Macron ce mardi Publié le mercredi 16 fevrier 2022

Restitution du patrimoine africain: où en sommes-nous?

L’ambassadeur Martinez était au Bénin la semaine dernière, dernière étape de sa tournée effectuée dans le cadre de sa mission. Il doit rendre les conclusions de son travail sur les restitutions des biens culturels ce mardi à Emmanuel Macron.



Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan



La restitution des 26 trésors au Bénin a été possible après 4 années de démarche. Le but de cette mission est donc de doter la France d’une loi cadre qui ne fait plus du cas par cas et qui simplifie la procédure de restitution.



Sept pays ont présenté des demandes de restitution à la France : le Bénin, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Tchad, le Mali, l’Éthiopie et Madagascar. Aujourd’hui, Il n’est pas possible de préciser le nombre et la nature des biens culturels réclamés. Les chercheurs français et africains vont s’y atteler, ce sera, selon Jean Luc Martinez, « un travail de longue haleine ».