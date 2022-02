Safietou Sagna: «Retourner à la CAN, dix ans après la première participation du Sénégal» - adakar.com

Safietou Sagna: «Retourner à la CAN, dix ans après la première participation du Sénégal» Publié le mercredi 16 fevrier 2022 | RFI

Safietou Sagna: «Retourner à la CAN, dix ans après la première participation du Sénégal»

Le dernier tour des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine (la CAN 2022 au Maroc) se déroule du 16 au 23 février. Le Sénégal y affronte le Mali. Les Sénégalaises ont disputé une seule phase finale, en 2012. Safietou Sagna, leur capitaine et pensionnaire du Bourges Foot 18 en France, évoque cette situation et les ambitions des Lionnes, alors que le foot sénégalais nage en pleine euphorie suite au sacre des Lions à la CAN au Cameroun.



RFI : Safietou Sagna, le Sénégal s’apprête à affronter le Mali, au dernier tour des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine. Dans quel état d’esprit êtes-vous avant cette double confrontation face aux Maliennes ?



Safietou Sagna : L’état d’esprit est fixe. Nous savons que ce ne sera pas facile. L’équipe malienne est une grande équipe. Mais, avec le football d’aujourd’hui, toutes les équipes se valent. Nous respectons tout le monde. Mais nous n’avons peur de personne. Nous nous sommes bien préparées pour faire un bon résultat à domicile [ce 16 février à Thiès, Ndlr] puis aller chercher la qualification chez elles.