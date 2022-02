La France continuera à combattre le terrorisme au Sahel, mais pas au Mali, selon Le Drian - adakar.com

La France continuera à combattre le terrorisme au Sahel, mais pas au Mali, selon Le Drian Publié le mercredi 16 fevrier 2022 | RFI

Ces déclarations, hier soir sur France 5, interviennent quelques heures après une réunion par visioconférence des ministres des Affaires étrangères européens et à la veille d’une rencontre entre le président Emmanuel Macron et trois de ses homologues sahéliens : le Nigérien Mohamed Bazoum, le Tchadien Mahamat Idriss Déby et le Mauritanien Mohamed ould Ghazouani.



« Le président de la République a souhaité que l’on se réorganise, mais on ne part pas », insiste Jean-Yves Le Drian. « Si les conditions ne sont plus réunies pour qu’on puisse être en mesure d’agir au Mali, on continuera à combattre le terrorisme à côté, avec les autres pays du Sahel qui sont tout à fait demandeurs », a expliqué le ministre français des Affaires étrangères.