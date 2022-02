9e Forum Mondial de l’Eau: Une réunion préparatoire organisée à Abidjan - adakar.com

Publié le mercredi 16 fevrier 2022

9e Forum Mondial de l'Eau: Une réunion préparatoire organisée à Abidjan

Une réunion sur le Dialogue régional préparatoire des acteurs de l'Afrique de l'ouest sur les enjeux, priorités, contributions et perspectives relatifs au 9e Forum Mondial de l'Eau (FME) prévu du 20 au 26 mars 2022 à Dakar (Sénégal), se tient du 15 au 16 février 2022 à Abidjan-Plateau.



Pour préparer le 9e Forum Mondial de l'Eau qui se tiendra du 20 au 26 mars 2022 à Dakar autour du thème '' sécurité de l'eau pour la paix et le développement'', une réunion multipartite se déroule à Abidjan. Elle a mobilisé des acteurs tels que la CEDEAO, l'UEMOA, le Ministère des Eaux et Forêts de la Côte d'Ivoire, des partenaires techniques et financiers et des experts.Sékou Sangaré, Commissaire Agriculture, Environnement et Ressources en Eau de la CEDEAO, représentant le président de la Commission de la CEDEAO Dr Jean-Claude Kassi Brou, a indiqué que l'Afrique de l'ouest est très concernée par la problématique de l'eau. ''En effet, elle doit nourrir sa population qui croît à un rythme important et créer des conditions de vie décentes aussi bien en zones urbaines que péri-urbaines, tout en préservant son Environnement'', a-t-il déclaré.



Pour sa part, Faouzi Maamouri, Coordonnateur Régional de l'IUCN, a salué cet atelier qui rejoint les objectifs de son institution, à savoir: connecter, protéger et restaurer les zones humides pour un écosystème d'eau douce vivant, renforcer la gouvernance des ressources en eau par les communautés locales...L'atelier a été ouvert par le Colonel-Major Kouassi César, Conseiller Technique-Forêts de M.Alain Richard Donwahi, Ministre des Eaux et Forêts, représentant celui-ci. La rencontre d'Abidjan est co-organisée par les Commissions de l'UEMOA, de la CEDEAO, le Secrétariat Exécutif du 9e FME, le Global Partnership Afrique de l'ouest (GWP-AO) et le Comité Permanent Inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS).



