Aéré Lao respecte la parité : Les ambitions de Mountaga Sy pour sa commune Publié le mardi 15 fevrier 2022

Faire de Aéré Lao un pôle de développement rural, avec l’appui de tous ses administrés, le maire réélu pour un second mandat, estime que cela est faisable, notamment à travers son programme de Troisième génération.



Le nouveau Conseil municipal de Aéré Lao a été installé hier, et il reflète le rapport de forces que le maire Mountaga Sy, par ailleurs Directeur général de l’Apix, a pu imposer dans sa commune qu’il avait très largement gagnée à l’issue des élections du 23 janvier dernier. Aucune place n’a été faite à l’opposition, les partis de la coalition au pouvoir ayant raflé tous les sièges.

Cela a permis à Mountaga Sy de se montrer grand seigneur et surtout, républicain. En effet, son Conseil municipal respecte scrupuleusement les règles de la parité, comme a pu s’en féliciter la première adjointe au maire, Mme Khadidjatou Talla. Elle a été toute heureuse de la confiance portée sur elle par l’ensemble de ses pairs, d’autant plus qu’elle sait que les tâches administratives du directeur de l’Apix vont l’obliger elle, à veiller à la réalisation du programme sur la base duquel le mandat de Mountaga Sy a été renouvelé par ses concitoyens.

Elle a été suivie par Almamy Ciré Ly, lui-même ayant derrière lui Salamata Dème, qui complète le Bureau municipal.

L’équipe municipale, reconduite pour 5 ans, a pour objectif prioritaire, l’emploi des jeunes. Mountaga Sy indique que son premier mandat avait été marqué par la satisfaction des besoins primaires tels que l’accès à l’eau et à l’électricité, pour tous les villages de la commune, et qui a été un succès. Cela avait permis de mettre en place des infrastructures de base pour permettre de développer des activités génératrices de revenus comme l’agriculture. Il s’agira maintenant, pour lui, de faire face à cette grosse priorité non seulement locale à Aéré Lao, mais nationale également, à savoir trouver un emploi aux nombreux jeunes de sa commune, à l’instar de ce que fait le gouvernement sur le plan national.

Cela sera réalisé à travers un programme dit de Troisième génération, et qui va permettre de faire de cette commune, un pôle de développement en milieu rural. Ce programme de développement vise entre autres, à développer la pisciculture, à créer un lycée moderne, à aménager une cuvette agricole de 1279 ha, à achever la dorsale routière Aéré Lao-Yaré Lao-Linguère, et à mettre en place des Pme de transformation de produits locaux.