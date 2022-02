Le président Sall a quitté Dakar pour une visite de quatre jours en Europe - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le président Sall a quitté Dakar pour une visite de quatre jours en Europe Publié le mardi 15 fevrier 2022 | aDakar.com

© Présidence par PMD

Macky Sall a quitté Dakar pour l`Europe

Dakar, le 15 février 2022 - Le chef de l`État a quitté, ce mardi, Dakar pour une visite de quatre jours en Europe. Tweet

Le président de la République, Macky Sall, a quitté Dakar, ce mardi 15 février 2022, en début de matinée en destination de l’Europe.



Le chef de l’État va effectuer un séjour de quatre jours en Europe, principalement en Allemagne, en France et en Belgique.



"Le 16 Février, le Président Sall visitera à Marburg, Allemagne, l’usine du laboratoire Biontech, partenaire de l’Institut Pasteur de Dakar pour la production de vaccins", indique la Présidence de la République.



Ensuite, le président Sall se rendra, le même jour, "à l’invitation du Président Emmanuel Macron, Président du conseil de l’Europe, dans le cadre des consultations préparatoires au sommet Europe-Afrique."



Le président de la République, Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l’Union Africaine, prendra ainsi part, les 17 et 18 février 2022, au sommet Europe-Afrique.



À son départ de l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar, Macky Sall a été salué par plusieurs membres du gouvernement dont le ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba.



Le retour du chef de l’État à Dakar est prévu le 19 février 2022.



Makhtar C.