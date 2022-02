Sénégal : un nouveau nid pour les start-ups - adakar.com

Le lancement des travaux de construction du Centre Mohamed Bin Zayed pour l’Entrepreneuriat et l’Innovation a été effectué ce lundi à Dakar.



Une vieille doléance en phase d’être satisfaite. Le Centre Mohamed Bin Zayed pour l’Entrepreneuriat et l’Innovation devrait répondre au manque d’espaces dédiés aux femmes et aux jeunes entrepreneurs du Sénégal.



Ce bâtiment multifonctionnel et ultra moderne est financé à hauteur de 70 %, soit 12 milliards F CFA, par le Fonds Khalifa pour le développement des Emirats arabes unis. L’État du Sénégal contribuera au financement avec une enveloppe de 5 milliards F CFA afin de compléter le coût global du projet qui s’élève à 17 milliards F CFA environ.



Le Centre Mohamed Bin Zayed pour l’Entrepreneuriat et l’Innovation sera bâti sur une superficie de plus 36 mille m². Deux sous-sols d’une capacité d’accueil de 154 places supporteront les sept niveaux de l'immeuble en plus d’une terrasse aménagée.



« Cet espace, qui servira entre autres de lieu d’études, d’incubation et de rencontre, permettra aux jeunes d’avoir accès aux technologies de l’information et de la communication, aux derniers outils en lien avec la réalité virtuelle et augmentée, l’intelligence artificielle, la Blockchain… », a indiqué le Délégué général à l'entreprenariat rapide des Femmes et des Jeunes (Der/FJ), Papa Amadou Sarr.



Grâce à cette infrastructure, « les jeunes qui allaient à la Silicon Valley, au MIT (Massachusetts Institute of Technology) ou à la station F de Paris, n’auront plus ce besoin parce que tous les outils (nécessaires) seront disponibles dans ce centre », a-t-il ajouté.



Présidant la cérémonie, le ministre, Secrétaire Général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba, a salué cette initiative qui contribue au développement de l’écosystème numérique de son pays.



« A terme, a-t-il soutenu, ce centre à vocation internationale, deviendra une plateforme de référence sur le continent africain en vue d’offrir aux investisseurs et aux innovateurs un point d’accès aux marchés sénégalais et de la sous-région ».



L’inauguration de l’édifice est prévue en juillet 2023, soit dix-huit mois après le démarrage des travaux. Mais Pape Amadou Sarr espère aller plus vite en livrant le joyau dès avril 2023.



