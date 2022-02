L’arène nationale encore vandalisée - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport L’arène nationale encore vandalisée Publié le mardi 15 fevrier 2022 | Rewmi

© aDakar.com par SB

Lutte Sénégalaise: Reug-Reug domine Gris 2

Dakar, le 16 juin2019 - Reug-Reug a pris le meilleur sur Gris 2. Le combat s`est tenu à l`Arène nationale de Dakar. Tweet

La violence s’invite à nouveau à l’Arène Nationale. Le manque de faire Play prend le dessus encore une fois sur la sportivité. Comme ce fut le cas dans le passé, les sièges de l’arène Nationale ont été arraché par les supporters.

À quelques jours de son combat contre Reug Reug, Gouye-Gui déchaîne toute sa colère contre son adversaire. En effet, lors d’une sortie la semaine dernière, Reug Reug a lancé des propos visant à dénier les bonnes relations que Gouye-Gui entretient avec certains des lutteurs de Guédiawaye, particulièrement Boucher et Balla Gaye.



Face à de tels propos jugés offensants, Gouye-Gui avertit son adversaire pour qu’il arrête de créer la zizanie et de préparer sa défaite. « J’en sais beaucoup de chose sur Reug Reug et malheur à lui si une fois j’ouvrais ma bouche, son monde s’écroulera devant lui », a déclaré Gouye Gui.



Frustrés par la défaite de leur lutteur, les supporters de Lisse Ndiago s’en ont pris aux sièges de l’Arènes Nationale. Le lutteur de Diamaguene a été battu par KO par Tapha Mbeur.