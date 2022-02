L’histoire de sa démission annoncée en 2019, Aliou Cissé se confie : « Je vais vous le dire aujourd’hui » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport L’histoire de sa démission annoncée en 2019, Aliou Cissé se confie : « Je vais vous le dire aujourd’hui » Publié le mardi 15 fevrier 2022 | senenews.com

© Autre presse par DR

Equipe nationale : Enorme révélation sur le salaire de Aliou Cissé

Tweet

Nommé sélectionneur principal du Sénégal en 2015, Aliou Cissé a mis 7 ans pour gagner la première CAN de l’histoire des Lions. Il aurait pu quitter bien avant le sacre il y a quelques jours.



Avant de gagner la CAN le dimanche 6 février dernier au Complexe Sportif d’Olembe, le Sénégal a connu un échec en 2019. Suite à cette défaite en finale, Aliou Cissé a été très critiqué. Mais, le technicien local a tenu jusqu’au graal. Dans une interview accordée à ITV, il a évoqué la raison principale de sa non démission après finale perdue à la CAN 2019 face à l’Algérie.



« Je vais vous le dire aujourd’hui. Il y a une finale en 2002 où j’ai loupé un tir au but. Je disais un jour à Salif Diao, qui est venu dans ma chambre pour me consoler, que je ramènerais un jour ce trophée. Que je sois dirigeant ou entraineur, cette coupe je la ramènerais au peuple sénégalais. ça a été toujours ma motivation. Peu importe ce qu’on pouvait dire, cette destination qui est d’amener ce trophée au Sénégal, il y a rien qui pouvait me déstabiliser« , a-t-il révélé.



Finalement, il l’a fait. Chapeau à Aliou Cissé.