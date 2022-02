Grèves des enseignants : Le nombre d’heures perdues par les élèves sur les 1270 heures prévues - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education Grèves des enseignants : Le nombre d’heures perdues par les élèves sur les 1270 heures prévues Publié le mardi 15 fevrier 2022 | senenews.com

© Autre presse par DR

Les élèves de l`école Sénégalaise

Tweet

Les quatre mois de grève des enseignants sont en train d’impacter très négativement sur le quantum horaire.



Sur les 1270 heures prévues, les élèves ont perdu entre 200 et 250 heures, rapporte le quotidien Source A qui reprend les chiffres de la Cosydep.



Déjà, le quantum horaire est en souffrance en raison de multiples facteurs : le démarrage tardif des cours un mois après l’ouverture officielle des classes, l’affectation tardive des enseignants, les écoles inondées, la problématique des abris provisoires, le retard dans la mise à disposition des budgets et du matériel aux écoles et établissements.



Les élèves sont obligés de payer pour combler ce gap et se mettre à niveau.