Edouard Mendy meilleur gardien au monde, Nabil Djellit se lâche : « Pour moi, il n'est pas supérieur à.. »

Edouard Mendy, footballeur international sénégalais, Gardien de but à Chelsea Football Club

Edouard Mendy aura été l’un des meilleurs joueurs du monde et pour beaucoup, le meilleur à son poste actuellement. Une vision que ne partage alors pas du tout Nabil Djellit. Sur Canal +, il a révélé le pourquoi.



« Que ce soit le meilleur gardien sur l’année ou sur la saison, ça je peux bien l’entendre parce qu’il a gagné des titres avec son club qui est dominant. Mais moi, je ne pense pas qu’il soit le plus fort. Au moins, il n’y a pas Edouard Mendy et les autres, tout simplement. Comme il a pu y avoir Messi et les autres, Ronaldo et les autres », commence Nabil Djellit.



Poursuivant son idée, le journaliste affirme qu’ « Edouard Mendy fait partie des 4 – 5 meilleurs gardiens de la planète. Est-ce que c’est le plus fort ? Je ne le pense pas. Je pense qu’il est avec ces gardiens-là ».



« Pour moi, il n’est pas supérieur à Jan Oblak, il n’est pas supérieur à Manuel Neuer mais en revanche, il est à leur table et c’est déjà énorme. Ce qui ne veut pas dire qu’à un moment il sera au-dessus. Mais pour le moment, c’est comme ça que je le lis », termine Nabil Djellit.