Gambie: libération des sept militaires sénégalais otages du MFDC en Casamance - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Gambie: libération des sept militaires sénégalais otages du MFDC en Casamance Publié le mardi 15 fevrier 2022 | RFI

© Présidence par PMD

Visite du président Sall aux soldats sénégalais en mission en Gambie

Bouya, le 24 octobre 2021 - En déplacement en Gambie, le président de la République a en profité pour rendre visite aux militaires sénégalaises en mission à Bouya. Tweet

En Gambie, sept militaires de la mission ouest-africaine en Gambie ont été libérés, ce lundi 14 février à la mi-journée, par des rebelles casamançais. Ils étaient retenus en otage depuis un accrochage survenu le 24 janvier dernier.



La cérémonie très sobre s’est déroulée en l’absence de Salif Sadio, le chef du MFDC. Les sept militaires sont apparus en bonne santé, sains et saufs. Ils sont arrivés les mains libres, entourés de rebelles. Grands absents de cette cérémonie : le chef rebelle donc, mais aussi les autorités de Dakar et Banjul qui n’ont pas envoyé de représentant.



Les discours ont été précédés d'un épisode plutôt administratif : sans un mot, chaque militaire a signé un papier attestant de sa remise en liberté. Document contresigné par le Nigérian Claude Kondor, qui représente la Cédéao. Un petit moment de tension s'est produit lorsque les rebelles ont, un temps, décidé de retenir des objets appartenant aux militaires. Leurs montres, leurs casques et leurs gilets pare-balles, notamment.