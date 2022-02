L’Armée sénégalais “prend acte“ de la libération des 7 otages par le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société L’Armée sénégalais “prend acte“ de la libération des 7 otages par le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) Publié le mardi 15 fevrier 2022 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Sécurisation en Casamance : 5 nouvelles bases reprises par l`armée

Tweet

Libération des sept militaires sénégalais de la Mission de la CEDEAO en Gambie retenus en otage par le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC)



Les Armées prennent acte de la libération ce jour, 14 février 2022, des sept militaires retenus en otages par le Mfdc depuis le 24 janvier 2022, à la suite d'une attaque perpétrée contre une patrouille du 5è Détachement sénégalais de la mission de la CEDEAO en Gambie. Ils se trouvent dans un bon état physique général.



Auparavant, une mission conjointe de vérification de la CEDEAO, des forces de défense et de sécurité gambienne et du Détachement sénégalais en Gambie, avait pu confirmer que l'attaque de notre contingent s'était bien déroulée en territoire gambienne, contrairement aux allégations propagandistes du Mfdc relayées par des médias numériques.



C'est le lieu de saluer l'élan de solidarité patriotique et spontané manifesté aux Armées par nos concitoyens.



Les Armées restent, plus que jamais déterminées à préserver l'intégrité du sanctuaire national, à poursuivre la lutte contre les trafics illicites et à participer aux initiatives régionales de maintien de la paix.



Le Colonel Alexis Grégoire Vasse

DIRPA