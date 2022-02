L’État propose 69 milliards aux enseignants : Les Syndicats répliquent par un 9ème plan d’actions - adakar.com

L'État propose 69 milliards aux enseignants : Les Syndicats répliquent par un 9ème plan d'actions Publié le lundi 14 fevrier 2022

«Ce sont près de 69 milliards d’efforts budgétaires qui seront faits par l’Etat du Sénégal, pour prendre en compte les éléments de revendication des enseignants.» C’est la déclaration faite samedi par le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, après la rencontre entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants, qui maintiennent leur mot d’ordre de grève.



Victimes collatérales du bras de fer entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants, les élèves du public ne sont pas encore au bout de leur peine. Toujours pas de points d’accord concrets entre les deux parties, après la rencontre tenue samedi dernier. C’était une journée d’espoir pour les élèves et leurs parents. Ils vont déchanter et prendre leur mal en patience.

Pourtant, le gouvernement avait envoyé aux négociations, les départements impliqués dans la résolution de la crise perdurant. Les ministres de la Fonction publique, Mariama Sarr, du Travail, Samba Sy, de l’Education nationale, Mamadou Talla, et de l’Economie et des finances, Abdoulaye Daouda Diallo, ont fait 8 propositions aux syndicats. Abdoulaye Daouda Diallo annonce la défiscalisation de l’indemnité de logement à 100%. Mais aussi, il a fait part de son intention de relever l’indemnité d’enseignement de 50 à 60 %, d’augmenter la prime scolaire de 100%, le relèvement aussi de l’indemnité de contrôle et d’encadrement pour au moins 75 000 francs, de l’indemnité de recherche documentaire sur la base de 50%. «Ce sont près de 69 milliards d’efforts budgétaires qui seront faits par l’Etat du Sénégal, pour prendre en compte les éléments de revendications des enseignants», ajoute Abdoulaye Daouda Diallo. Apparemment, ça n’a pas suffi. Dès la fin de la réunion, le Syndicat autonome des enseignants du moyen-secondaire du Sénégal (Saemss) et le Cadre unitaire des enseignants du moyen-secondaire (Cusems) ont rendu public le contenu de leur 9ème plan d’actions, qui démarre demain : débrayage mardi et mercredi et grève totale les jeudi et vendredi.

Les revendications ne changent pas les rounds de négociations : les enseignants qui continuent à exiger la fin des lenteurs administratives, la correction du système de rémunération, ont décidé de maintenir le boycott de toutes les évaluations, des activités d’éducation physique et sportive, des activités des cellules pédagogiques et rétention de l’information.