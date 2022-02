Évaluation élections locales: Abdoul Mbaye regrette l’absence d’unité de l’opposition - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Évaluation élections locales: Abdoul Mbaye regrette l’absence d’unité de l’opposition Publié le lundi 14 fevrier 2022 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

L`ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a lancé son parti politique

Tweet

Après les élections territoriales tenues le 23 janvier dernier, le Bureau politique de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) s’est réuni pour évaluer sa participation. Globalement, le parti de l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye tire un bilan satisfaisant du déroulement du scrutin, mais déclare accorder une attention particulière au traitement du dossier relatif à la ville de Pikine. ‘’Le BP a insisté sur l’importance qu’il accordait à un jugement impartial du contentieux de la ville de Pikine qui prend les allures d’un hold-up au détriment de la Grande Coalition Wallu Senegal (GCWS) et de son candidat le Docteur Cheikh Dieng à qui il apporte tout son soutien’’, lit-on dans le communiqué.



Tirant le bilan de la participation de l’opposition auxdites élections, l’ACT a tenu à déplorer l’absence d’unité large de l’opposition pour laquelle son Président avait beaucoup œuvré depuis l’élection présidentielle de 2019. A cet égard, le BP a confirmé la nécessité de demeurer dans cette exigence stratégique dont dépend toute réelle victoire politique de l’opposition. A cet effet, le parti a formulé les recommandations suivantes : privilégier la consolidation et le renforcement du Congrès pour la renaissance démocratique (CRD) ; œuvrer au maintien et au renforcement de la Grande coalition Wallu Sénégal ; contribuer à la constitution d’un grand rassemblement des forces citoyennes et politiques comme condition nécessaire d’une victoire significative de l’opposition aux prochaines élections législatives du 31 juillet 2022.



Saluant une percée de l’opposition, les camarades d’Abdou Mbaye ont également diagnostiqué l’intérêt des électeurs sénégalais pour les candidatures citoyennes, ne s’identifiant à aucune obédience politique. ‘’Ce constat, souligne le Bureau politique, conforte la voie choisie par l’ACT pour parvenir à une reconstruction du Sénégal dans la paix.’’ Les compagnons d’Abdoul Mbaye ont, en outre, exigé la suppression du parrainage pour les législatives et la présidentielle, conformément à la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO.