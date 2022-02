Mali: la justice ouvre une enquête après la diffusion d’une discussion téléphonique entre Alassane Ouattara et l’ancien PM Boubou Cissé s’en prenant aux autorités de la transition - adakar.com

Mali: la justice ouvre une enquête après la diffusion d'une discussion téléphonique entre Alassane Ouattara et l'ancien PM Boubou Cissé s'en prenant aux autorités de la transition Publié le lundi 14 fevrier 2022

© Autre presse par DR

Boubou Cissé et Alassane Ouattara

Le parquet de Bamako a annoncé l’ouverture d’une enquête après la publication d’un enregistrement audio supposé être une discussion téléphonique entre le président ivoirien Alassane Ouattara et l’ancien l’ancien Premier ministre malien Boubou Cissé.



L’enquête judiciaire ouverte est pour « atteinte ou tentative d’atteinte et complicités à la sûreté intérieure et extérieure du Mali ».



L’enregistrement téléphonique qui a été largement partagé sur les réseaux sociaux laisse entendre les voix du président ivoirien Alssane Ouattara et de l’ex Premier ministre malien Boubou Cissé discutant de la situation actuelle du Mali, des l’impact des sanctions financières imposées au Mali.



Le dernier Premier ministre d’Ibrahim Boubacar Keita semble fournir des informations au président ivoirien dans une conversation téléphone d’à peu près 5 minutes. Selon le procureur du tribunal de la Commune IV de Bamako, l’enquête porte bien sur cet enregistrement incriminé.