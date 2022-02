Sénégal: une gastronomie en plein essor - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal: une gastronomie en plein essor Publié le lundi 14 fevrier 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Riz au poisson sénégalais (Tiebou Dieune)

Tweet

L'un organise le « Sénégal Street Food » et projette d'ouvrir un laboratoire pour former les chefs qui inventeront de nouvelles saveurs avec des produits locaux ; l'autre veut donner à Dakar sa place sur la carte gastronomique du monde à travers la « Dakar Restaurant Week » qui se tient cette semaine. Aminata Thior nous fait découvrir Tchoub Tchoub et Aziz Agbo Panzo, deux chefs qui ont à cœur de mettre en valeur le patrimoine culinaire sénégalais.