Inauguration du stade du Sénégal: les présidents allemand Frank-Walter Steinmeier et rwandais Paul Kagamé seront aux côtés de Macky Sall (ministre) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Inauguration du stade du Sénégal: les présidents allemand Frank-Walter Steinmeier et rwandais Paul Kagamé seront aux côtés de Macky Sall (ministre) Publié le lundi 14 fevrier 2022 | actucameroun.com

© Autre presse par DR

Le nouveau stade du Sénégal bientôt inauguré

Tweet

Le gouvernement sénégalais s’active à organiser l’inauguration du nouveau joyau, le stade du Sénégal de Diamniadio. L’évènement est prévu le 22 février 2022.



Tout fraîchement vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, le Sénégal ambition de faire de l’inauguration du nouveau stade, construit en l’espace de deux ans un rendez-vous important rehausser le prestige du football sénégalais.



Alors qu’il se trouvait au Cameroun pour les besoins de la CAN, le ministre sénégalais des Sports, Matar Bâ, avait révélé que l’inauguration aurait lieu en présence de plusieurs chefs d’État.



Aujourd’hui, on connaît les détails sur les invités attendus. Invité dans une radio sénégalaise pour faire le bilan de la campagne victorieuse du Sénégal à la 33e édition de la CAN, le ministre sénégalais a évoqué l’inauguration dans moins de 10 jours du stade.