News Afrique Article Afrique CEDEAO: les chefs d’Etat des Grands Lacs soutiennent les sanctions contre le Mali, la Guinée et le Burkina Faso Publié le lundi 14 fevrier 2022 | actucameroun.com

CEDEAO: les chefs d’Etat des Grands Lacs soutiennent les sanctions contre le Mali, la Guinée et le Burkina Faso

Les chefs d’État des Grands Lacs se sont prononcés sur la situation qui prévaut au Mali et au Burkina Faso avec les coups d’État et les régimes dirigés par les militaires.



À l’issue de leur rencontre tenue, samedi, 12 février 2022, à Oyo, au Congo Brazzaville, les quatre chefs d’État de l’Ouganda, du Togo, de la République Démocratique du Congo et du Congo Brazzaville, ont soutenu les décisions prises contre le Mali, la Guinée et le Burkina Faso.



Le communiqué final de la rencontre axeée sur la paix et la sécurité régionale, les chefs d’État « ont réitéré leur soutien total à la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), dans le cadre des mesures prises à l’endroit du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso ».