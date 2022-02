Semaine cruciale pour l’engagement français et européen au Sahel - adakar.com

La carte du G5 Sahel

Une réunion des ministres européens des Affaires étrangères est prévue ce lundi 14 février. Elle précède d’autres grands rendez-vous diplomatiques prévus cette semaine. Des annonces sont attendues sur un probable retrait des soldats français et européens engagés au Mali et sur l’évolution du dispositif militaire.



Les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent par visioconférence ce lundi 14 février. Les intenses concertations engagées depuis plus de deux semaines sur l’avenir de la force Takuba, constituée d’une quinzaine de pays volontaires, et de la mission de formation militaire de l’Union européenne EUTM, vont se poursuivre. « Il y a ceux qui veulent maintenir une présence au Mali pour ne pas laisser le champ libre aux Russes », explique une source diplomatique, et ceux qui veulent partir totalement.